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Yanan evdeki çekyatın içinden kadın cesedi çıktı

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#Ataşehir#Yangın#Ceset
Yanan evdeki çekyatın içinden kadın cesedi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

İstanbul Ataşehir’de bir dairede çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri çekyatın içinde kadın cesedi buldu. Evde yaşayan 2 kişi gözaltında.

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İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye erleri evdeki çekyatın içinde bir kadın cesedi gördü. Hemen polise haber verildi. Eve giren polis kadının ellerinin ve ayaklarının iple bağlı olduğunu, boğazının da bıçakla kesildiğini belirledi. Cesedin yanında boş kolonya şişesi, bıçak ve balta bulunurken polis hemen sokak üzerindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Öldürülen kadının Türkmenistanlı Leyla Seyidova olduğu tespit edildi. Kamera görüntülerinden evden çıkan bazı kişiler saptandı. Polis, cinayeti işlediğini belirlediği Türkmenistanlı Erkın Sohbetov’u Kadıköy’de gözaltına aldı.

DELİL KARARTMAK İÇİN

Olayla bağlantılı oldukları yönünde bilgilere ulaşılan Gulçehra K. ve Feruz Y. de yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evde yapılan incelemede, cinayetin ardından delilleri karartmak için evin ateşe verildiği belirlendi.

 

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#Ataşehir#Yangın#Ceset

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