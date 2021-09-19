Yanan 400 bin ağaç satışa çıktı

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Orman Genel Müdürlüğü Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Üçırmak Orman İşletme Şefliği, 404 bin ibreli dikili ağacın satışı için ihale açtı. 29 Eylül’de açık arttırmalı yapılacak ihale için ağaç başına metreküp bedeli 92 ve 96 lira olarak belirlenmesine karşın sektör uzmanları ihalelerde bu fiyatların çok üzerine çıkılacağı tahmininde bulundu. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan alanlarda büyük bir hız ve titizlikle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ihalelerin yangınların bitiminin hemen ardından başladığını söyledi. Kasıma kadar bu temizliği bitirmeyi planladıklarını vurgulayan Karacabey, “Ağaç satışlarından elde ettiğimiz gelirleri Türkiye genelinde hem yanan alanların ağaçlandırılmasında hem de orman yangınlarıyla mücadelede kullanıyoruz. En geç 1 yıl içinde çalışmalarımızı bitirip sahaların tamamından çıkmayı hedefliyoruz” dedi.