Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: İtalyada gecenin skandalı Merih Demiral kanlar içinde kaldı, üzerine sarı kart gördüSon Dakika: İtalya'da gecenin skandalı! Merih Demiral kanlar içinde kaldı, üzerine sarı kart gördü#Merih Demiral
Miss Turkey 2021 güzelleri gelecek planlarını anlattıMiss Turkey 2021 güzelleri gelecek planlarını anlattı!#Dilara Korkmaz
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendiÖzge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi!#Özge Özpirinçci
Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı Geri dönüş...Son Dakika: Talisca Beşiktaş sürprizini açıkladı! Geri dönüş...#Beşiktaş
Sızmaya çalışan 7 terörist öldürüldüSızmaya çalışan 7 terörist öldürüldü#Terörle Mücadele
VeliEfendi’de en acı final: Macar binici yaşamını yitirdiVeliEfendi’de en acı final: Macar binici yaşamını yitirdi#Veliefendi
İhracatçılara finansman müjdesiİhracatçılara finansman müjdesi#İhracat
En çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildiEn çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildi#Türkiye İhracatçılar Meclisi
Akar’dan Yunanistan’a: Diyalogla çözerizAkar’dan Yunanistan’a: 'Diyalogla çözeriz'#Yunanistan
7’si çocuk 10 sivil ölmüştü... Pentagon’dan Kabil itirafı: Korkunç bir hata yaptık7’si çocuk 10 sivil ölmüştü... Pentagon’dan Kabil itirafı: 'Korkunç bir hata yaptık'#Afganistan
HABERLERGündem Haberleri

Yanan 400 bin ağaç satışa çıktı

#Orman Yangınları#Ağaçlar#İhale
Yanan 400 bin ağaç satışa çıktı
Aysel Alp

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz’de yanan ormanlarını temizleme çalışmaları çerçevesinde dün en büyük ihaleye çıkıldı.

Haberin Devamı

Orman Genel Müdürlüğü Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Üçırmak Orman İşletme Şefliği, 404 bin ibreli dikili ağacın satışı için ihale açtı. 29 Eylül’de açık arttırmalı yapılacak ihale için ağaç başına metreküp bedeli 92 ve 96 lira olarak belirlenmesine karşın sektör uzmanları ihalelerde bu fiyatların çok üzerine çıkılacağı tahmininde bulundu. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan alanlarda büyük bir hız ve titizlikle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ihalelerin yangınların bitiminin hemen ardından başladığını söyledi. Kasıma kadar bu temizliği bitirmeyi planladıklarını vurgulayan Karacabey, “Ağaç satışlarından elde ettiğimiz gelirleri Türkiye genelinde hem yanan alanların ağaçlandırılmasında hem de orman yangınlarıyla mücadelede kullanıyoruz. En geç 1 yıl içinde çalışmalarımızı bitirip sahaların tamamından çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangınları#Ağaçlar#İhale