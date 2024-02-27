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'Yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü; bekçi, kendisine saldıran kişiyi bacağından vurdu

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#İstanbul#Zeytinburnu#Bekçi
Yan baktın tartışması kavgaya dönüştü; bekçi, kendisine saldıran kişiyi bacağından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 11:55

Zeytinburnu'nda 3 kişi mahalle bekçisi O.A. ile yan bakma sebebiyle tartıştı. Barış Kerem Ö., tartıştığı bekçi O.A.'ya yumruk attı. Darbedilen bekçi tabancasıyla Barış Kerem Ö.'yü bacağından yaraladı. Olay anı Mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 25 Şubat Pazar günü saat 14.20'de Zeytinburnu Kazlıçeşme Marmaray istasyonunda meydana geldi. Yoldan geçen mahalle bekçisi O.A. ile yanından yürüyerek giden 3 kişi arasında yan bakma tartışması çıktı. O.A.'nın kendilerine yan baktığını iddia eden Barış Kerem Ö. Emrah S. ve Tarık S., tartışma devam ederken caddedeki polis ekiplerinin yanına gitti.

Yan baktın tartışması kavgaya dönüştü; bekçi, kendisine saldıran kişiyi bacağından vurdu

3 kişi, polislere O.A. ile tartıştıklarını söyledi. Bu sırada O.A. da yanlarına gitti. Ancak 3 şüpheliden Barış Kerem Ö., O.A.'ya yumruk attı. O.A., darbedildikten sonra belindeki tabancasını çıkararak Barış Kerem Ö.'nün bacağına ateş etti. Bacağından vurulan Barış Kerem O., yere yığıldı. Bu sırada olay yerindeki polis ekipleri müdahale etti. Bacağından yaralanan Barış Kerem Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bekçi O.A. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

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Yan baktın tartışması kavgaya dönüştü; bekçi, kendisine saldıran kişiyi bacağından vurdu

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı Mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin polise gittiği, Barış Kerem Ö.'nün polis ekiplerine doğru yürüyen O.A.'ya yumruk attığı, O.A.'nın ise silahını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.

Yan baktın tartışması kavgaya dönüştü; bekçi, kendisine saldıran kişiyi bacağından vurdu

Yan baktın tartışması kavgaya dönüştü; bekçi, kendisine saldıran kişiyi bacağından vurdu

 

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#İstanbul#Zeytinburnu#Bekçi

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