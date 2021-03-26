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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 18:27 | Son Güncelleme:

Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı

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Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı

Yalova'da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Şakir Akkaya idaresindeki 06 FJ 0834 plakalı otomobilde, Yalova-Bursa kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Süpürgelik mevkisinde otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durdurduğu araçtan 4 yakınıyla çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında, bölgedeki trafik akışı da bir süre aksadı.

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