Yalova'da sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisini aldı. Emniyet ekipleri tarafından tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda, 430 şişe sahte içki, 2 bidon içerisinde 25 litre sahte içki, 1724 adet sahte bandrol, 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 34 gram toz esrar maddesi, 142 gram sentetik kannobinoit uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şüpheliler Ş.G. ve S.E. gözaltına alındı.