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Yalova'da feci kaza! İzin gününde ek işe gidiyordu... Acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#Termal#Trafik Kazası
Yalovada feci kaza İzin gününde ek işe gidiyordu... Acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 16:49

Yalova'nın Termal ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Bilal Kuluber (25) hayatını kaybetti. Otelde çalışan Bilal Kuluber’in izin gününde ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

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Kaza, Termal ilçesi Yenimalle'de meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Bilal Kuluber’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, çınar ağacına çarptı. Kazada, Bilal Kuluber yaşamını yitirdi.

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Kuluber’in yakınları, gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Bilal Kuluber'in cesedi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalovada feci kaza İzin gününde ek işe gidiyordu... Acı haber

Bekar olan Bilal Kuluber'in, Termal ilçesinde bir otelde çalıştığı, bugün izinli olduğu için Yalova'da ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yalova#Termal#Trafik Kazası

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