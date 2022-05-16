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Yalova'da esrarengiz çifte cinayet: İki kişi ormanda ölü bulundu

#Yalova#Cinayet#Kuyumcu
Yalovada esrarengiz çifte cinayet: İki kişi ormanda ölü bulundu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda biri akaryakıt istasyonu sahibi diğeri de kuyumcu olduğu öğrenilen 2 kişi ölü olarak bulundu.

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Yalova, Armutlu'ya bağlı Selimiye ve Hayriye köyü arasındaki ağaçlık alanda 2 kişinin cansız bedenini fark eden köylüler duruma jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahısların öldürüldüğünü tespit etti. Cinayete kurban giden şahısların kimliklerinin ise Ömer Sevgi ve Yaşar Eti olduğu tespit edildi. İki kişinin cenazeleri Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının ilk incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı öğrenildi.

Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığının olayla ilgili soruşturması sürerken şahıslardan Ömer Sevgi’nin Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenildi. Yaşar Eti’nin ise İstanbul’da akaryakıt istasyonu bulunduğu ileri sürüldü.

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#Yalova#Cinayet#Kuyumcu

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