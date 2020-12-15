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AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

Yalova'da ele geçirildi! Mısır dönemine ait olduğu iddia ediliyor…

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Yalova'da ele geçirildi! Mısır dönemine ait olduğu iddia ediliyor…
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Yalova'da düzenlenen operasyonda, Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler S.U'nun, temin ettiği bir tarihi eseri satacağı bilgisine ulaştı. 

Alıcı gibi davranarak irtibat kurdukları şüpheliyle Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot iskelesinde buluşan ekipler S.U'yu suçüstü yakaladı.

Zanlının üst aramasında, Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettiği tablet bulundu.

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