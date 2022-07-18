Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

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Olay saat 13.00 sıralarında Çiftlikköy demirleme sahasında meydana geldi. Demirleme sahasındaki ALHENA isimli tanker gemisine yanaşan Yalova Pilot 2 isimli bottaki kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, gemiye çıkarken çarmıhın üçüncü basamağından denize düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne yapılan ihbar sonucu olay yerine ulaşan deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Kıribrahime ilk müdahale kurtarma botunda yapıldı. Deniz polisi tarafından kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Kıribrahim, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine hayatını kaybetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi 1981 İşletme mezunu olduğu öğrenilen Cafer Kıribrahimin çarmıhta iken kalp krizi geçirerek denize düştüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.