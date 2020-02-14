Yalova’da başkan yardımcısı zimmetten tutuklandı

Olay, Mali İşler Müdürlüğü’nde çalışan Reşat Elgin’in kayıplara karışmasıyla ortaya çıkmıştı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı öne sürülen Elgin, kaçtığı Denizli’de yakalanmıştı. Paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı. Reşat Elgin, Şenay Reyhan Kaş, Bekir Bilgi önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan Reşat Elgin’in “Zimmet olayının kilit ismi” dediği CHP’li Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de belediyede gözaltına alındı. Halit Güleç, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.