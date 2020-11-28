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AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 22:11 | Son Güncelleme:

Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

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Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
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Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesinden aldığı hasta ile yola çıkan ambulans, Altınova ilçesindeki ışıklı kavşakta B.K. idaresindeki 77 ABB 744 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sağlık görevlileri ve ambulans içerisindeki hasta yara almazken otomobilin sürücüsü B.K. ile eşi M.K. yaralandı.

Yaralılar ile hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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