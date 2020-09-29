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AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

Yalova ve Kocaeli için 'kuvvetli yağış' uyarısı

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Yalova ve Kocaeli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yalova ve Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, saat 15.30'a kadar Yalova ve Kocaeli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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