Yalova Makine OSB, Yerli, Yenilikçi ve Yeşil üretimin üssü olacak

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Yerli, yeşil, yenilikçi, yüksek teknolojili ve yalın OSB olarak bilinen Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çarklar dönmeye devam ediyor. Kurulumu yeni tamamlanan tesisler ile üretime hızla devam eden Yalova OSB'de 2028 yılına kadar 300 fabrika ve 20 bini aşkın istihdam hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve il protokolü ilk olarak toplamda 20 fabrika ve 3 sosyal donatı projesinin temelini attı. Ardından, protokol 5 fabrika ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştirdi.

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"5Y İLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR OSB"

Yalova OSB'nin Türkiye'ye örnek bir OSB olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "5Y olarak adlandırdığımız yenilikçi, yeşil, yüksek teknoloji, yalın ve yerli yaklaşımıyla hareket eden organize sanayi bölgemiz tüm Türkiye'de organize sanayi bölgelerimize örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başardı. Yeşil ve sürdürülebilir üretim altyapısı sunan organize sanayi bölgemiz, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını karşılamak üzere elini taşın altına koymayı seçti. OSB'mizin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaların yanındayız. Ekim 2022'de bu kampüs bünyesinde temelini attığımız ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata geçireceğimiz 'Nitelikli İstihdam Merkezi'yle çalışanlarımızı ihtiyaç duyduğumuz yetkinliklerle donatıyoruz. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde verdiğimiz danışmanlık hizmetleriyle firmalarımızın yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında yer alacağız." dedi.

"YALOVA MAKİNE OSB, TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIR"

Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye Yüzyılı Vizyonunu açıkladığı şekli ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosu ile yürüttüğümüz çalışmalarda 2019 yılında faaliyetlerine başladığımız Organize Sanayi Bölgemizde, yola çıkarken önümüze koymuş olduğumuz 2028-2029 yılında yüzde 100 doluluğa ulaşma hedefimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Tam kapasite çalışmaya başladığında burada 300 fabrika üretime girecek ve 20 binin üzerinde de bir istihdam sağlanmış olacak." dedi.





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"ANADOLU 5.0 İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Özdemir, "OSB'mizi bir yaşam alanı olarak ele alıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın ruhsuz ve kimliksiz yapılar inşa etmeyeceğiz düsturunu kendimize ödev yaparak Anadolumuzun sivil ve otantik mimarisinden esinlenen projeler geliştirdik. OSB'mizin içerisindeki tüm yapıları Anadolu 5.0 adına verdiğimiz bu mimari konseptte inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACAT VİZYONU YOL GÖSTERİCİ OLDU"

Dünyanın şu aşamada her anlamda çok zor bir süreçten geçtiğini vurgu yapan Başkan Özdemir, "Dünyanın geçtiği zor sürecin elbette ülkemize de yansımaları var ancak ülkemizin girişimcileri, ülkemizin müteşebbisleri, ülkemizin sanayicileri ve ülkemizin sanayi kapasitesi dünyanın içinden geçtiği bu zor süreci gerçek manada çok hızlı bir şekilde fırsata çeviriyor. Biz bu süreci daha da güçlenerek bu sefer daha yüksek katma değerli ürünler üreterek ve daha yüksek teknolojiye yönelerek yeni fırsatlar ortaya çıkartıyoruz. Şöyle ki elimizde çok sağlam bir reçetemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonu Yeni Türkiye'nin büyümesini ve kalkınmasını hangi prensipler çerçevesinde yürüteceğinin aslında bir nevi anayasası, bu anlamda reçetemiz çok sağlam. Nitelikli genç nüfusumuzla, jeostratejik konumumuzla, uzun yıllara dayanan endüstriyel birikimi ve kapasiteyle Türkiye dünyanın çok net olarak ifade etmek gerekir ki en önemli üretim üslerinden biridir" dedi.

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DÜNYAYA ÖRNEK, ROL MODEL OLACAK BİR OSB YAPIYORUZ

Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, dünya çapında endüstrinin ve yeniliğin itici gücü olan makine sektörünün kritik teknolojilerini yerli olarak geliştirmenin, yüksek teknolojide rekabetçi ürünler ve hizmetler sunmanın artık bir seçenek olmaktan öte bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Yalova Makine OSB olarak dünyaya hem teknik hem estetik anlamda model olacak hem de ölçek anlamında yüksek katma değerli, yenilikçi ve yeşil üretimin üssü olacak iddiasındayız. 7-8 sene içinde 640 hektar alanda orta ve büyük ölçekli 320 tesiste yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşacağımızı üyelerimizle yaptığımız envanter çalışmalarının sonuç raporunda görüyoruz. Bunu neredeyse yüzde 90 dolulukla öngörüyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve açılış ve temel atma törenimize katılarak yanımızda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Yalova protokolü ve kamuoyuna teşekkürlerimi sunuyorum."