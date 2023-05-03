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Yalnızlık ABD’de salgına dönüştü

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#ABD#Yalnızlık#Vivek Murthy
Yalnızlık ABD’de salgına dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

ABD Kamu Sağlığı Başkanı Doktor Vivek Murthy, yalnızlığın obezite ve sigara bağımlılığı gibi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü ve ‘salgın’ haline geldiğini söyledi.

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Yalnızlık ve izolasyon salgını, bireysel ve toplumsal sağlığa zarar veren bir halk sağlığı krizi oldu’ açıklamasında bulunan Murthy, 80 sayfalık bir raporla yalnızlığın insan sağlığı üzerindeki etkileri ve yapılması gerekenleri paylaştı. ABD’li yetişkinlerin yarısının yalnızlık çektiğini, bunun da zihinsel ve fiziksel sağlık üzerinde ağır sonuçları olduğunu belirten rapora göre yalnızlık, kalp hastalığı riskinde yüzde 29, felç riskinde yüzde 32, bunama riskinde yüzde 50 artışa neden oluyor. Salgınla başa çıkmanın yolu ise daha fazla park ve kütüphane inşa etmek, erişilebilir toplu taşıma ve ücretli aile izni gibi insanları bir araya getirecek politikaları yürürlüğe koymaktan geçiyor.

 

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#ABD#Yalnızlık#Vivek Murthy

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