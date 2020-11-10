Yalnızlar günü ne zaman?
Dilimize 'Yalnızlar günü' olarak geçen 'Single's Day', Çin'de 90'lı yıllardan bu yana kutlanmaktadır. Bekarlar ve yalnız yaşayan insanlar için kutlanan bu gün, ülkede ticari anlamda da e-ticaret satışlarına katkı sağlamaktadır. Peki, yalnızlar günü ne zaman kutlanır ve ne zaman ortaya çıkmıştır? İşte, o gün hakkında bazı bilgiler
Yalnızlar günü ilk kez 1993 yılında Çin'in Nanjing Üniversitesi'nde başladı. Aynı yıllarda birkaç üniversiteye daha yayılan bu gün, yalnızlığı temsil eden 1 rakamının yan yana geldiği "11.11" tarihinde kutlanmaya başlandı.
Yalnızlar günü festivalinin ortaya çıkışını açıklayan birkaç fikir var. En çok kabul gören fikir, tatilin Nanjing Üniversitesi'nin yurt kültüründen doğmasıdır. 1993'te Nanjing Üniversitesi Mingcaowuzhu yurdunun (Hepsi erkeklerden oluşuyor) dört erkek öğrencisi, yalnız olmanın monotonluğundan nasıl kurtulabileceklerini tartıştı ve 11 Kasım'ın etkinlik ve kutlamalar günü olacağını kabul ettiler.
Bu faaliyetler üniversiteye yayıldı ve sonrasında daha geniş bir topluma yayıldı. Yayılma, sosyal medya kullanımıyla arttı ve etkinlik, Çin kültürü ve toplumu içinde giderek daha popüler hale geldi.
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