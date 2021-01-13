MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYalnız yaşayan Nurgül Özalp'ten 2 gündür haber alınamıyor
GeriGündem Yalnız yaşayan Nurgül Özalp'ten 2 gündür haber alınamıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Yalnız yaşayan Nurgül Özalp'ten 2 gündür haber alınamıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yalnız yaşayan Nurgül Özalp'ten 2 gündür haber alınamıyor
Abone Olgoogle-news

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yalnız yaşayan Nurgül Özalp (66), evinde 'Allah'a ısmarladık. Siz yaşayın' yazılı not bırakıp, ortadan kayboldu. 2 gündür haber alınmayan Özalp'in yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Nurgül Özalp, 11 Ocak sabahı, telefonlarına yanıt vermedi. Bunun üzerine eve gelen aile üyeleri, yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri girdi. Evde, 'Allah'a ısmarladık. Siz yaşayın' yazılı not bulan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları, bipolar bozukluğu olduğu bildirilen Özalp'in hayatından endişe ettiklerini, bir an önce bulunması için yetkililerin yardım etmesini istedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle