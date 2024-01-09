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Yalnız yaşayan genç evinin balkonunda ölü bulundu

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#Antalya#Alanya#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 17:27

Antalya'da yalnız yaşayan Salih Ç.’nin (37), balkonda vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2600 Sokak’ta, 2 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Balkondaki kişinin kanlar içerisinde hareketsiz halde yüz üstü yatar pozisyonda olduğunu gören karşı binada oturanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Salih Ç. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Salih Ç.'nin vücudunun farklı noktalarının yanı sıra boyun kısmında bıçak izleri tespit etti.

Yalnız yaşayan genç evinin balkonunda ölü bulundu

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, Salih Ç.'nin balkonda bıçakla kendisine zarar verdiğini söylemesi üzerine inceleme başlattı.

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Salih Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Salih Ç.'nin intihar ettiği üzerinde duruyor.

Yalnız yaşayan genç evinin balkonunda ölü bulundu

 

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#Antalya#Alanya#Cinayet

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