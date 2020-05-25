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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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ADANA’da yalnız yaşayan ve sağ kolundan engelli olan Bülent Çetin (54), evinde ölü bulundu.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İki katlı bir binanın zemin katında yalnız yaşayan sağ kolundan engelli Bülent Çetin'in üst katında ailesiyle birlikte kalan ağabeyi sabah saatlerinde kardeşine bakmak için evinin kapısını çaldı. Çetin’in kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ağabeyi, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, eve girdiğinde Çetin’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bülent Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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