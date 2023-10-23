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Yalnız turiste adres İstanbul

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Rodos#İtalya
Yalnız turiste adres İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

Macar havayolu Wizz Air, yalnız seyahat edenler için en iyi Avrupa şehirlerini belirledi. TripAdvisor’daki yalnız seyahat edenlerin yorumları analiziyle oluşturulan listede İstanbul üçüncü sırada yer aldı.  İstanbul’un tek başına  yemek için mükemmel  bir kent olduğu belirtilen  rehberde turistlere İstanbul’un sokak lezzetleri, kebapçıları ve balık ekmekleri önerildi.

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Son yıllarda turistlerin daha bağımsız bir seyahat deneyimi için tek başına geziye çıkma tercihinde artış olduğunu belirten Macar havayolu Wizz Air,bu amaçla gidilen destinasyonlarda yapılacak aktivitelerden hareketle bir liste hazırladı. Yunanistan’ın Rodos adasının ilk sırada, Hırvatistan’ın Split kentinin ikinci sırada yer aldığı listede İstanbul ise üçüncü oldu. Turistlerin yüzde 66’sı İstanbul’a 5 yıldızlı destinasyon değerlendirmesi yaparken, en çok Türk yemekleri öne çıktı. İstanbul’un turistik mekânları yüzde 64 oranında, restoranlar ise yüzde 71 oranında beş yıldızlı değerlendirme aldı. Listedeki destinasyonlar arasında Rodos’tan sonra en yüksek puanı alan İstanbul restoranları oldu.

PLAJ VE CAMİLER

Listenin tepesinde yer alan Rodos’a turistlerin yüzde 75’i 5 yıldızlı değerlendirme verirken, gezi meraklılarına adanın plajlarını ve Osmanlı camilerini gezmeleri tavsiye edildi. Yüzde 73 oranında 5 yıldız alan Hırvatistan’ın Split kenti için ise Roma dönemi ve Orta Çağ’dan kalan yapıların görülmeye değer olduğu vurgulandı. Listede İstanbul ile birlikte üçüncü sırayı paylaşan Portekiz’in Faro kentinde Ria Formosa Doğa Parkı ve şehir surları rehberin tavsiyelerinde öne çıkarken, listenin dördüncü sırasındaki Floransa ise kentin tarihi dokusu ve sanat galerileriyle tanıtıldı.

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İŞTE EN İYİLER

1- Rodos (Yunanistan)

2- Split (Hırvatistan)

3- İstanbul (Türkiye)

  Faro(Portekiz)

4- Floransa (İtalya)

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#Yunanistan#Rodos#İtalya

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