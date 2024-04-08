Yalçın: Milliyetçilerin evi MHP’dir

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“Türk milliyetçilerinin evi, ocağı, otağı MHP’dir” diyen Yalçın, özetle şunları belirtti: “Bazı bilindik Pinokyo figürleriyle Lilliput’lu ülkü cüceleri, cambaz oynatıcılar tarafından yeniden sahneye sürülmekte, eski nakaratlar tekrarlanmaktadır. Her şeyden önce MHP bir dava partisidir; yaslandığı ideolojik, sosyolojik ve siyasi yapı da Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir. MHP’yi diğer siyasi partilerden ayıran en önemli unsur; savunageldiği doktriner milliyetçiliğin dokusunun, tavizsiz ahlaki prensiplerle örülü olmasıdır. MHP’nin fikir ve ülküleri şekilden şekle, kalıptan kalıba sokulamaz. MHP’nin ilkeleri elastiki olmadığından; sündürülemez, alabildiğine esnetilemez. Türk milliyetçiliğinin; yani MHP özelinde ülkücülüğün kendi kabı, kendi rengi vardır. Kendi şekli, duruşu ve tarzı vardır. Bu sebeple MHP’li binbir surat olamaz; kılıktan kılığa giremez. MHP’li bukalemun da olamaz; parti parti, mahfil mahfil gezmez. Çiçekten çiçeğe uçan kelebekler gibi, fikirden fikre konmaz.

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KALMALARINDAN ÇOK GİTMELERİ EVLADIR

Ocak başkanlığı yapmak; hiç kimseye siyasi imtiyaz ve üstünlük kazandırmadığı gibi, Milliyetçi-Ülkücü Hareket ve davayla ilgili söz söyleme ayrıcalığı da tanımaz. Ülkücü olmanın getirdiği tarihi sorumluluğu taşıyacak kıratta olmayanların aramızdan ayrılmaları memnuniyet verici bir olgudur. Kalmalarından çok, gitmeleri evladır. Asla oy kaybı değildir. Bir çürük incirin bir çuval inciri berbat etmemesi için ayıklanması nasıl doğruysa; fikri, ahlaki arızası olanların camiamızdan soyutlanması da o kadar doğrudur. Milliyetçilik ülküsünü müessir ve muktedir kılmanın yolu, MHP’de toplanmaktan geçmektedir. Türk milliyetçilerinin evi, ocağı, otağı MHP’dir. Bu, böyle bilinmelidir.”