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Yalancı broker

Güncelleme Tarihi:

#BROKER#Dolandırıcı#Hisse
Yalancı broker
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

Kendisini ‘broker’ olarak tanıtan Ş.Y., çoğu akrabası 14 kişiden 22 milyon lira para topladı. Temizliğe gelen kadına da evini sattıran Ş.Y. yakalandı.

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Ankara’da kendisini ‘broker’ (Borsada hisse alım ve satım işlemlerine komisyon karşılığı aracılık eden kişi) olarak tanıtan Ş.Y.’nin birçok kişiyi dolandırdığı iddiası üzerine Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Teknik-fiziki takibin ardından sahte broker Ş.Y. ve birlikte hareket ettiği avukat G.G. ile S.A. yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Ş.Y.’nin evinde yapılan aramalarda el yazısıyla tuttuğu notlar, kimlerden para aldığı ve kimlere ne kadar para verdiği bilgiler yer aldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede kendisini broker olarak tanıtan ve borsa uzmanı olduğunu söyleyen Ş.Y.’nin yakınlarından paraları elden aldığı, banka üzerinden para yatırmak isteyenlere ise “MASAK hesap hareketlerimi takip ediyor, yüksek miktarlarda para kazandığımız için risk oluşabilir, MASAK’nın takibinden kaçmak için elden alıyorum” dediği belirlendi.

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İŞKENCE DE YAPMIŞ

Hesap hareketleri incelenen Ş.Y.’nin, topladığı paraları hiç borsaya yatırmadığı, borsada herhangi bir kaydının bulunmadığı belirlenirken, 22 milyon liranın nereye gittiği araştırılıyor. Topladığı paralarla ortadan kaybolan Ş.Y.’nin kendisine ulaşıp, ‘Şikâyetçi olacağız’ diyen akrabalarından bazılarını görüşmeye çağırıp ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra işkence yaptı. Avukat G.G.’nin de işkence olaylarına bizzat katıldığı belirlendi. Kişilere işkence ve tehditlerin ise S.A.’nın işlettiği kahvehanede yapıldığı öğrenildi.

Emniyet’te gözaltında tutulan 3 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

 

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#BROKER#Dolandırıcı#Hisse

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