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Yalağa düşen minik Nazlı feci şekilde can verdi

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#Sivas#Ambulans#Yalak
Yalağa düşen minik Nazlı feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 17:41

Sivas’ta oyun oynadığı sırada, su dolu yalağa düşen Nazlı Koç (2), boğuldu.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Sivas merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Olukman köyünde meydana geldi. Kadir ve Gamze Koç çiftinin kızları Nazlı Koç, oyun oynadığı sırada evin önündeki yalağa düştü. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile, yaptıkları aramada Nazlı’yı, yalağın içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, ambulans ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazlı Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Sivas#Ambulans#Yalak

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