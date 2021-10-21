‘Yaklaşma’ cinneti

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Erzurum’un Palandöken ilçesi, Osmangazi Mahallesi’ndeki evde oturan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı. Polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyalarını pencereden sokağa attı.

‘SEYİR VAR, SEYREDİN’

Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü’nün evinin önünde toplandı. Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, “Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım. Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin, bir kadının cinnet geçirmesi. Cinnet geçirdim” dedi.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.