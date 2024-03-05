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Yakıt tankeri patladı: 2 ölü 2 yaralı

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#İSTANBUL#Ataşehir#Yakıt Tankeri
Yakıt tankeri patladı: 2 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 07:00

İSTANBUL Ataşehir’deki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde dün 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada, Selçuk Boynukısa öldü, 3 kişi yaralandı.

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Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Şemsettin Beken de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi. Tanker sahibi olduğu öğrenilen 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Patlamayı duyan Şenol Uçar, “Aşırı bir ses geldi, koşarak geldik ama bir şey yapamadık” dedi. 

 

 
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#İSTANBUL#Ataşehir#Yakıt Tankeri

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