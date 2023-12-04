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'Yakışıklı güvenlik- Xorto' hayran buluşmasında bir kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Esenyurt#Sosyal Medya
Yakışıklı güvenlik- Xorto hayran buluşmasında bir kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 14:09

İstanbul Esenyurt'ta, sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında çıkan tartışmada 1 kişiyi bacağından bıçakla yaralayan 3 şahıs yakalandı.

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Olay, Pazar günü saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" lakabıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında kavga çıktı. Bir kişinin fenomenlerle fotoğraf çektirmek için sırada beklediği esnada 3 kişinin sırasını aldığı ve tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Bıçaklı kavgada Y.B. bacağından yaralandı.

Yakışıklı güvenlik- Xorto hayran buluşmasında bir kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin D.G., D.Ç., Y.K. olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, şüpheliler aynı gün evlerinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#İstanbul#Esenyurt#Sosyal Medya

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