'Yakışıklı güvenlik' ile 'Xorto' isimli fenomenlerin hayranları birbirine girdi

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Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. “Yakışıklı güvenlik” olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve “Xorto” adıyla tanınan Burak Taşkıran’nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.