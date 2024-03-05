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Yakınları ulaşamayınca komşularından yardım istedi...Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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#Burdur#Medine Aycan#Polis
Yakınları ulaşamayınca komşularından yardım istedi...Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 10:23

Burdur'da Medine Aycan (69) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

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Burdur merkez Kışla Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Medine Aycan'a ulaşamayan yakınları, komşularını arayıp, yardım istedi. Eve gelenlere de kapıyı açan olmayınca olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri Medine Aycan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aycan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Aycan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yakınları ulaşamayınca komşularından yardım istedi...Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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#Burdur#Medine Aycan#Polis

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