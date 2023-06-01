×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Polis#Cinayet
Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 17:02

KONYA'nın Kulu ilçesinde naylona sarılıp, yakılmış bulunan 2 cesetten birinin Ankara nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e (36) ait olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Konya-Ankara kara yolu 125'inci kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, dün sabah naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. İhbarla gelip, çevrede inceleme yapan ekipler, cesetleri Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemede, cesetlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e ait olduğu belirlendi.

Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu

Diğer cesedin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı N.Ş. (44) adlı kadına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Cesedin N.Ş.'ye ait olup, olmadığı DNA testi ile netlik kazanacak.

Bu arada jandarma, 2 kişinin Ankara'da öldürülüp cesetlerin bölgeye getirilerek yol kenarında yakıldığı üzerinde duruyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Polis#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Yaz kış pencere açık uyuyanları serinletecek bir haberimiz var FDA, menopozdaki sıcak basmalarına çare olacak bir ilacı onayladı

Yaz kış pencere açık uyuyanları serinletecek bir haberimiz var! FDA, menopozdaki sıcak basmalarına çare olacak bir ilacı onayladı

#Sağlık
Bakliyat unlarına talep arttı... Peki bu ürünler geleneksel unun yerini alabilir mi Hangisi daha sağlıklı

Bakliyat unlarına talep arttı... Peki bu ürünler geleneksel unun yerini alabilir mi? Hangisi daha sağlıklı?

#Sağlık
Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder? Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili?

#Sağlık