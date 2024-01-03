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Yakalanmasa 2 cinayet daha işleyecekti

Güncelleme Tarihi:

#Çatışma#Cinayet#Cezaevi
Yakalanmasa 2 cinayet daha işleyecekti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 07:00

Geçen yıl bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin tutuklanan Serhat K., açık cezaevine nakledildiği gün firar etti. Saklandığı evde 2 arkadaşıyla yakalanıp gözaltına alınan Serhat K.’nin, 2 kişiyi öldürmek amacıyla firar ettiği tespit edildi.

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Kütahya’da 2022 Nisan’da, alkollü eğlence mekânı önünde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Ali Üyüklü (43) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ferhan M. ve Serhat K. (29), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Serhat K., yargılaması sürerken 28 Aralık 2023’te Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan açık cezaevine geçiş yaptığı gün firar etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Serhat K.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bir evde gizlendiğini tespit etti. Apartmanın çevresini saran polis ekipleri, balkondan kaçmaya çalışan Serhat K.’yi yakaladı. Operasyonda Serhat K. ile birlikte adreste bulunan Murat Berkant E. (30) ve Ayşe D. (26) de gözaltına alındı. Polis, şüpheli Serhat K.’nin 23 Nisan 2022’de meydana gelen olayın karşı tarafı olan Burak T. ve Metin T.’ye yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu ve cezaevinden bu sebeple firar ettiğini tespit etti. Evdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 104 mermi, bir miktar esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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#Çatışma#Cinayet#Cezaevi

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