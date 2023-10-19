Yakalanınca çaldığı arı kovanlarını geri getirdi

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Arıcılık yapan Nevzat İnceöz, 7 Ekim'de Boyalı köyündeki 25 kovanının çalındığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kovanların bir minibüse yüklenerek, çalındığı belirlendi. Minibüsün plakasından yola çıkan ekipler, kovanları Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan N.G.'nin çaldığını ve bahçesinde sakladığını tespit etti. 12 Ekim'de düzenlenen operasyonda N.G. gözaltına alındı. Nevşehir'e gelen Nevzat İnceöz, N.G.'nin bahçesindeki kovanların kendisine ait olduğu tespit etti. N.G., jandarma eşliğinde minibüsüyle çaldığı kovanları Aksaray'a getirip, sahibine teslim etti. Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kovanlarına yeniden kavuşan Nevzat İnceöz, yaşadıklarını anlattı:

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''Boyalı köyündeki bahçemden 7 Ekim Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında arı kovanlarımın tamamı çalındı. Ben de durumu jandarma ekiplerine bildirdim. Onlar da köyde incelemeler yaptı. 12 Ekim günü jandarma ekipleri beni arayarak, arıların yerini tespit ettiklerini ve Nevşehir’e gelmem gerektiğini bildirdiler. Ben de Nevşehir'i gidip kovanların benim kovanlarım olduğunu teşhis ettim. Sonra çalan kişi, kovanları minibüsüyle geri getirdi.

Burada enteresan olan hırsıza araçla tekrar arıları yükleterek Aksaray’a getirtip, büyük bir ders verdik. Bu durumu gören komşularım ve arkadaşlarım da şaşkınlık yaşadı. Ben kendinden şikayetçi oldum. Arıları kapalı minibüsüyle götürüp, brandayla evinin önünde gizleyince 4 kovan arım hava almadığı için telef olmuş.'' (DHA)