Yakalanan ilk darbeciye ve 16 ‘sıkıyönetim komutanı’na ret

Darbecilerin Bursa’da sözde “sıkıyönetim komutanı” olarak belirlediği Akkuş, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

YÜZDE 92’Sİ SONUÇLANDI

Komisyon, FETÖ’nün sözde sıkıyönetim komutanlıklarına atadığı 1’i korgeneral, 3’ü tümgeneral, 1’i tuğamiral, 11’i tuğgeneral olmak üzere 16 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) geri dönmek, silah ve rütbelerini geri almak amacıyla yaptıkları başvuruları da reddetti.

Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yaklaşık yüzde 92’sini sonuçlandırmış oldu. ◊ Oya ARMUTÇU / ANKARA

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