Yakalanan ilk darbeciye ve 16 ‘sıkıyönetim komutanı’na ret
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da “yakalanan ilk darbeci” olan ve çantasından örgütün sözde sıkıyönetim komutanlarının listesi çıkan dönemin İl Jandarma Alay Komutanı Yurdakul Akkuş’un, kamu görevine geri dönmek için yaptığı başvuruyu reddetti.
Darbecilerin Bursa’da sözde “sıkıyönetim komutanı” olarak belirlediği Akkuş, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.
YÜZDE 92’Sİ SONUÇLANDI
Komisyon, FETÖ’nün sözde sıkıyönetim komutanlıklarına atadığı 1’i korgeneral, 3’ü tümgeneral, 1’i tuğamiral, 11’i tuğgeneral olmak üzere 16 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) geri dönmek, silah ve rütbelerini geri almak amacıyla yaptıkları başvuruları da reddetti.
Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yaklaşık yüzde 92’sini sonuçlandırmış oldu. ◊ Oya ARMUTÇU / ANKARA