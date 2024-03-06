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Yakacak toplarken kamyonun altında kalıp feci şekilde can verdi

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#Trabzon#Kamyon#Ayşe Kum
Yakacak toplarken kamyonun altında kalıp feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 09:31

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde yakacak malzeme toplarken geri manevra yapan kamyonun altında kalan Ayşe Kum (66), hayatını kaybetti.

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Kaza dün akşam saatlerinde ilçenin Kovanlı Mahallesi Kumbarlı mevkisinde meydana geldi. A.K.S.’nin geri manevra yaptığı 61 ACM 554 plakalı toprak yüklü kamyon, yol kenarında yakacak malzeme toplayan Ayşe Kum’a çarptı. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ayşe Kum’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Kum’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, kamyon şoförü A.K..S.’yi gözaltına aldı.

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#Trabzon#Kamyon#Ayşe Kum

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