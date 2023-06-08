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Yaka paça götürdüler

Güncelleme Tarihi:

#Emniyet#Gözaltı#Uyuşturucu
Yaka paça götürdüler
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 07:00

İstanbul Beyoğlu’nda, mahalle sakinleri önceki gün, Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ve Taksim Ortaokulu’nun bulunduğu bina duvarının yanında bazı kişilerin uyuşturucu kullandıklarına yönelik ihbarda bulundu.

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Bölgeye ulaşan ekipler 3 kişiyi ani baskınla yaka paça yere yatırarak gözaltına aldı. A.G., S.B. ve A.Y.’nin içtikleri ve üzerlerinde çıkan uyuşturucuya el konuldu.

Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#Emniyet#Gözaltı#Uyuşturucu

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