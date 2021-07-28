Yağmur’un katili komşusu çıktı

Aydın Didim’de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz’da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla, bir yakınlarının düğününe gitti. Eve dönüş yolunda 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Tayhan (16), bir yere uğrayacağını söyleyip ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Yağmur’u merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Emniyet’e gitti. Arama başlatıldı. Polis, Tayhan'ı cansız bedenini dün 07.30 sıralarında boş bir arazide buldu.

KAN İZLERİ HER YERDEYDİ

Katil zanlısı olarak komşuları Nizam C. (53) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinde suçunu itiraf eden Nizam C., cinayeti psikolojik sorunları nedeniyle işlediğini söyledi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Nizam C.’ye ait iki katlı evin bahçesinde kan izleri olduğunu fark etti. Polisler, izlerin evin içine doğru gittiğini belirledi. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan’ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.

Polis, eşi Almanya’da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam C.’nin telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı’nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Nizam C.’yi burada uyurken yakaladı.

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