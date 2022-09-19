Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yağmur kanseri yendi; annesi kutlama düzenleyip, otomobil hediye etti

Güncelleme Tarihi:

#Kanser#Yağmur Canalp#Kocaeli
Yağmur kanseri yendi; annesi kutlama düzenleyip, otomobil hediye etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 10:56

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Dilek Onay, 5 yıldır mücadele ettiği tiroid kanserini yenen kızı Yağmur Canalp (20) için kutlama düzenleyip, ona otomobil hediye etti.

Haberin Devamı

Gölcük'te yaşayan Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Yağmur Canalp, 2017 yılında tiroid kanserine yakalandı. Yaklaşık 5 yıllık bir tedavi sürecinin ardından Canalp, yaptırdığı son doktor kontrolünde sonuçlarının olumlu çıkmasıyla tiroid kanserini yendi. Gelen haberi büyük sevinçle karşılayan annesi Dilek Onay, kızının kanseri yenmesi nedeniyle ailesi ve yakın arkadaşlarının da bulunduğu bir kutlama düzenledi. Onay, kızına otomobil hediye etti. Düzenlenen kutlama sırasında büyük sevinç ve duygusal anlar yaşandı.

Yağmur kanseri yendi; annesi kutlama düzenleyip, otomobil hediye etti

Hastalık sürecinde zorlu bir mücadele yaşadığını ifade eden Yağmur Canalp, "Bu süreç bazen zordu, bazen kolaydı ama anladığım kadarıyla her şey insanda bitiyor. Bana destek olan aileme ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum onlar her zaman yanımdaydılar. Bazen hiç bitmeyeceğini düşündüm ama çok şükür bugün bitti. Tüm hastalara şifa diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

'HALA ŞOKTAYIM'

Kızının iyileşmesi haberini büyük bir sevinçle karşıladığını anlatan anne Dilek Onay, "Benim için çok zor bir süreçti. Hala kendime gelemedim, hala şoktayım. İlk duyduğumuz zaman kendimizi kaybetmiştik. Kızım çok güçlüydü, derslerine çalışmaya devam etti. Bunun yanında hastalıkla da savaştı. Hazır yiyeceklerden bir süre çok uzak kaldı. Doktorlarımız çok iyiydi. Çok şükür bu hastalığı el birliğiyle yendik" dedi.

Yağmur kanseri yendi; annesi kutlama düzenleyip, otomobil hediye etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanser#Yağmur Canalp#Kocaeli

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles