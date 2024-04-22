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Yağmur ABD’de ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Yağmur Taktaş#Adana
Yağmur ABD’de ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:00

Bir televizyon kanalında yayınlanan ‘İşte Benim Stilim’ isimli yarışmayla ünlenen 28 yaşındaki Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu.

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Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla memleketi Adana’ya götürüldü. Taktaş, dün Kabasakal Mezarlığı’nda ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

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#ABD#Yağmur Taktaş#Adana

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