Yağmur ABD’de ölü bulundu

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Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla memleketi Adana’ya götürüldü. Taktaş, dün Kabasakal Mezarlığı’nda ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.