Yağmacı çete çökertildi

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Iraklı esnaf R.Q., 1200 dolarının, Irak asıllı Norveçli Y.J.A. bin dolarının, Cezayirli turist D.H. 3 bin 700 Euro’sunun, Fransız öğretmen B.H. 1100 Euro’sunun, Iraklı H.İ. 1200 dolarının, Yemenli A.M.A.D. bin dolarının ve Lübnanlı Y.A. 900 dolarının alındığını söyledi.

Yapılan şikâyetler üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, İranlı yağma çetesine ulaştı. Başlatılan operasyonda İranlı çete üyeleri Ahmad A., (52) Şahin C., (31) Mehdi B.Z. (31) ve Macid A. (36) gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.