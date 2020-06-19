Yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği ne zaman hesaba yatacak? Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı..

Bakan Pakdemirli açıklamasında detayları da paylaştı.

“Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız” diyen Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesabına aktarılacağını da belirtti.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da açıkladı “Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 Milyar TL’ye ulaşarak 22 Milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin %69,5’lik kısmı ödenmiş olacak” dedi.