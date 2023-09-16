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Yağışlar azaldı sular çekildi... Ürperten görüntü

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#İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi#İSKİ#İstanbul
Yağışlar azaldı sular çekildi... Ürperten görüntü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 07:00

KAVURUCU sıcakların yaşandığı yaz aylarında İstanbul’un içme suyunun karşılandığı barajlardaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine indi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 26.32’ye düştü. 15 Eylül 2023 itibarıyla Ömerli 55.65, Darlık 40.29, Elmalı 16.98, Terkos 13.21, Alibey 17.55, Büyükçekmece 5.69, Sazlıdere 11.05, Istrancalar 22.87, Kazandere 5.84,  Pabuçdere 3.73 olarak ölçüldü. Trakya’dan İstanbul’un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli’nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istancalar barajlarının doluluk oranı ciddi bir şekilde düştü, bazı bölümler kurudu.

Yağışlar azaldı sular çekildi... Ürperten görüntü
Trakya’dan İstanbul’un suyunu karşılayan Kırklareli Vize’deki Kazandere barajının büyük bölümü kurudu.

‘DURUM VAHİM’

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Marmara Bölgesi’nde durumun vahim olduğunu söyleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Tecer, “Burada iklim değişikliği ile ilgili mücadelede iklim değişikliğine uyumlu kent yaşamına, değişen yaşama ve adaptasyon sürecine girmemiz lazım. Su kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerek, atık olarak attığımız suları denize deşarj yerine arıtarak tekrar kullanmak lazım. Tarımda vahşi sulamayı artık terk etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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#İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi#İSKİ#İstanbul

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