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Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Yağışın durduğu Bitlis’te, çatılardaki karlar için uyarı

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Yağışın durduğu Bitlis’te, çatılardaki karlar için uyarı
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BİTLİS’te 1 haftadır devam eden kar yağışı yerine soğuk hava etkili olmaya başladı. Belediye ekipleri, vatandaşı çatılarda biriken, zaman zaman da ağır kütleler halinde yol ve kaldırımlara düşen karlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışın durduğu Bitlis’te, çatılardaki karlar için uyarı
Kent merkezinde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Bitlis’te, kar yağışının ardından çatılarda biriken karlar ve buz sarkıtları tehlike oluşturmaya başladı. Ses yayın cihazları ile zaman zaman uyarılar yapılırken, belediye yetkilileri de vatandaşı uyarıp, özellikle çatılarda biriken karların önlem alınarak, temizlenmesini istedi. Ayrıca kaldırım ve sokaklarda yürürken de dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. 

Kent merkezinde 2 katlı binanın çatısından şelale gibi akıp, yola dökülen kar kütlelerini anımsatan Belediye Temizlik ve Çevre Koruma Müdürü Fehmi Çelikcanlı, özellikle metal çatılı binalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi

Bitlis’te kar yağışı sonrası çatılarda biriken karlar ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaya başladığını kaydeden Çelikcanlı, "Bitlis’teki yoğun kar yağışının ardından iş makineleri ve ekiplerimizle çalışmalara başladık. Çatı ve damlardaki kar kütleleri konusunda da vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın zamanında bu kar kütlelerini temizlemesi bizlere kolaylık sağlıyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, çatılarını zamanında temizlemeleridir. Çatılarda biriken karlarla ilgili belediye ses yayın cihazlarımızdan ve zabıtalarımız vasıtasıyla gerekli uyarılar da yapılmaktadır. Ayrıca zamanında kürenmeyen çatıların karları bizlere ikinci bir iş yükü de getirmektedir. Vatandaşlarımız çatıların altlarında yürürken mutlaka dikkat etsinler” dedi.

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