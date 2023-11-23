Yağ aldırma sonu oldu

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İSTANBUL’da Gönül Özkul (49), kızı Dilan Özkul ile birlikte 20 Kasım günü Beylikdüzü’ndeki özel bir hastaneye gitti. Karnından yağ aldıran Gönül Özkul’un ameliyattan çıktıktan sonra nabzı durdu. Yoğun bakım servisine alınan Özkul, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AİLE ŞİKÂYETTE BULUNDU

Özkul Ailesi, doktorların ve hastanenin ihmali olduğunu iddia ederken, hastane tarafından aileye verilen ölüm raporunda ise ‘do-ğal ölüm’ yazdığı görüldü. Aile savcılığa şikâyette bulundu. Özkul’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsinin tamamlanmasının ardından Gönül Özkul önceki gün defnedilmek üzere Erzincan’a götürüldü.

‘BENİM ANNEM NİYE ÖLDÜ’

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun, annesini daha önce de burnundan estetik ameliyatı yaptığını belirten Dilan Özkul, şöyle konuştu: “Annem pazartesi günü 11.00’de ameliyata girdi. Doktorumuz A.M.U. idi. Saat 18.00’de dok-tor bey yanıma geldi ve bana ‘Operasyon güzel geçti ama annenin durumu kritik’ dedi. Anesteziden geç uyanacak gibi anladım sonra beni 8'inci katta ameliyathaneye çağırdılar. ‘Burada bekle’ dediler. Bana, 'Annenin durumu kri-tik' dedi ama 15 dakika sonra 'Anneni hayata döndürdük’ dedi. 15-20 dakika sonra yanıma geldi, ‘Yoğun bakıma alacağız’ dedi. ‘Sen git, giriş aç’ dedi. Benim bildiğim normalde ben daha giriş yapmadan yoğun bakım aciliyeti olan bir hastanın oraya alınması gerekiyor. Belki de benim annem orada öldü zaten. Olay bu şekilde oldu. Sonra-sında anestezi doktoru benimle konuştu. ‘Anneniz uyandı aslında, ellerini kollarını hareket ettirdi ama işte birden nabzı durdu. Aslında biz ameliyat esnasında tüm tahlilleri yapmıştık’ dedi. Madem tüm tahlilleri yaptınız, benim annem niye öldü? Herhangi bir ölüm sebebi belirtmediler.

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‘HERKESİ SUÇLUYORUM’

Bana, ‘Biz de çok şaşkınız, nasıl böyle bir şey olabilir, bu binde bir yaşanan bir şey. Anestezi esnasında oldu’ dediler. Ameliyathanedeki herkesi suçluyorum. Özellikle anestezi birimini suçluyorum. Çünkü benim annemin daha önce yapılan ameliyatlarını, kaç tane yapıldığını biliyorlar. Ona göre narkoz verip ona göre anestezi uygu-lanması gerekiyordu. E-devlet’ten baktığım zaman hiçbir test görünmüyor.”

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AYNI HASTANE İKİNCİ OLAY

- Gönül Özkul’un yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybettiği özel hastanede şubat ayında da burun estetiği olan bir kişinin ameliyat sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Konuyla ilgili hastane yönetimi ve doktorlar açıklama yapmak istemedi.