Yadsımak Ne Demek? Yadsımak Nedir? Yadsımak Tdk Kelime Anlamı

TDK açısından yadsımak kelimesinin, ‘Söylediği sözü, yaptığı işi ya da tanık olduğu bir durumu yapmadığını, bilmediğini söylemek, saklamak ve inkar etmek’ biçimde ifade edildiğini diye dile getirmek mümkün.

Yadsımak Ne Demek?

Aslına bakılırsa yadsımak kelimesi pek çok farklı anlam üzerinden konuya göre ele alınabilmektedir.

- Yaptığı bir işi, tanık olduğu bir durumu ya da söylediği sözü yapmadığını, bilmediğini ya da görmediğini söylemek, inkar etmek,

‘’Söylediklerini sonradan yadsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur.’’ S. İleri

- İlgili ya da bağlı bulunduğu bir duruma uzak, yabancı kalmak,

‘’Ulusunu yadsımak.’’

- Tanrının varlığını inkar etmek, kabul etmemek

Yadsımak Nedir?

Duruma ya da konuya bağlı olarak yadsımak kelimesi pek çok farklı anlam üzerinden ele alınabilmektedir. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede bulunan yadsımak özellikle belli bir anlamı üzerinden daha fazla tercih edilmektedir. Genelde tanık olduğu ya da yaptığı bir işi, söylediği sözü inkar eden insanlar açısından daha fazla ele alınmaktadır.

Tabii diğer yandan bağlı olduğu bir duruma uzak kalmak ve yabancı olmak şeklinde de gündelik yaşamda kullanıldığını söylemek mümkün. Duruma bağlı olarak siz de yansımak sözcüğünü anlamları üzerinden ele alabilir ve kullanabilirsiniz.