MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYadsımak Ne Demek? Yadsımak Nedir? Yadsımak Tdk Kelime Anlamı
GeriGündem Yadsımak Ne Demek? Yadsımak Nedir? Yadsımak Tdk Kelime Anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 20.05.2020 - 03:04,Son Güncelleme:

Yadsımak Ne Demek? Yadsımak Nedir? Yadsımak Tdk Kelime Anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yadsımak Ne Demek? Yadsımak Nedir? Yadsımak Tdk Kelime Anlamı
Abone Olgoogle-news

Yadsımak kelimesi konuya göre pek çok farklı anlam üzerinden ele alınabilmektedir. Bu doğrultuda duruma göre değişik tabirleri bulunur. Peki, yadsımak ne demek? Yadsımak nedir? Yadsımak TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

TDK açısından yadsımak kelimesinin, ‘Söylediği sözü, yaptığı işi ya da tanık olduğu bir durumu yapmadığını, bilmediğini söylemek, saklamak ve inkar etmek’ biçimde ifade edildiğini diye dile getirmek mümkün.

 Yadsımak Ne Demek?

 Aslına bakılırsa yadsımak kelimesi pek çok farklı anlam üzerinden konuya göre ele alınabilmektedir.

 - Yaptığı bir işi, tanık olduğu bir durumu ya da söylediği sözü yapmadığını, bilmediğini ya da görmediğini söylemek, inkar etmek,

 ‘’Söylediklerini sonradan yadsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur.’’ S. İleri

 - İlgili ya da bağlı bulunduğu bir duruma uzak, yabancı kalmak,

 ‘’Ulusunu yadsımak.’’

 - Tanrının varlığını inkar etmek, kabul etmemek

 Yadsımak Nedir?

 Duruma ya da konuya bağlı olarak yadsımak kelimesi pek çok farklı anlam üzerinden ele alınabilmektedir. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede bulunan yadsımak özellikle belli bir anlamı üzerinden daha fazla tercih edilmektedir. Genelde tanık olduğu ya da yaptığı bir işi, söylediği sözü inkar eden insanlar açısından daha fazla ele alınmaktadır.

 Tabii diğer yandan bağlı olduğu bir duruma uzak kalmak ve yabancı olmak şeklinde de gündelik yaşamda kullanıldığını söylemek mümkün. Duruma bağlı olarak siz de yansımak sözcüğünü anlamları üzerinden ele alabilir ve kullanabilirsiniz.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle