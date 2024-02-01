Yabancıya gayrimenkul satışı %48 azaldı

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Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı verilerine göre; 2022 yılında toplam 8 milyon 338 bin 976 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri, 2023’te 4 milyon 354 bin 216 metrekare oldu.

Konut satışı özelinde; 2023’te adet bazında Türkiye genelinde yabancılara satış yıllık yüzde 48.1 oranında düşüşle 35 bin 5 adet oldu. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2022 yılında yüzde 4.54 iken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2.86’ya düştü.

SUUDİLER İLK SIRADA

2023 yılı 12 aylık veriler itibarıyla, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüzölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde; ilk sırada Suudi Arabistan yer aldı.

Suudi Arabistan’ı Almanya, Rusya Federasyonu, Irak, Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, İran, Ukrayna ve Kazakistan takip etti. Toplam gayrimenkul satış adedinde ise geçtiğimiz sene ilk sırada yine Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya’yı sırasıyla İran, Irak, Ukrayna, Almanya, Kazakistan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri izledi.

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Tüm gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen illerde toplam hisseye isabet eden yüzölçümü bazında 2023 yılında yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, İstanbul’u sırası ile Mersin, Antalya, Yalova, Bursa, Muğla, Kocaeli, Trabzon, Ankara ve İzmir izledi. Satış adeti bazında bakıldığında da geçen yıl yine ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Mersin, Yalova, Bursa, Ankara, İzmir, Muğla, Kocaeli ve Trabzon illeri takip etti.