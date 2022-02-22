Yabancılar korktu Türk doktorları iyileştirdi

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Arnavutluk’tan ABD’ye kız kardeşini ziyarete giden Sokol Haznedari uçuş sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. New York’ta 8 gün boyunca hastanede kalan eski futbolcu Haznedari’ye doktorlar, kalp nakli olması gerektiğini söyledi. Arnavutluk’ta birinci ligde yıllarca futbol oynayan Haznedari’ye uygun kalp çıkıncaya kadar kalp pili takılması önerildi. Haznedari ve ailesi endişe içinde doktor arayışına girdi. Daha önce de Türkiye’ye gidip gelen Sokol Haznedari “Ben Türk doktorlarına güveniyorum” dedi ve Türkiye’de olduğu aort kapağı ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

‘140 SAYFA TAHLİL İLE GELDİ’

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, hastasının durumunu şöyle anlattı: “Hastanın asıl sorunu aort kapağında kaçak olmasıydı. Bu nedenle kalp aşırı derecede büyümüştü. Aort kapağı sorunları çok sinsi ilerler ve son ana kadar belirti vermezler. Bu hastada aort kapağındaki kaçak çok fazla olduğu için kalp o kadar büyümüştü ki ameliyat çok riskliydi. ABD’den bize geldiğinde yapılan tedaviler ve tahliller için oradaki doktorlar 140 sayfalık bir kitapçık hazırlamıştı. Kendisine çok ciddi hayati riskleri olduğunu da anlattık. Oradaki kapağı protez bir kapak ile değiştirdik. Artık 3 ay içerisinde kalbin tekrar küçülmesini bekliyoruz.”

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‘ARADIĞIM DOKTORU BULDUM’

Sokol Haznedari ise “ABD’den sonra Arnavutluk’taki doktorlar da bize ameliyatın riskli olduğunu belirtti. Birkaç tanıdığımız ise İstanbul’da çok iyi kardiyologlar bulabileceğimizi söylediler. Bunun üzerine Türkiye’ye gelmek istedim. Ailem ameliyata dair endişe içindeydi. Ben doktorumu gördüğümde aradığımı bulduğumu anladım ve bir güven duydum. Türkiye’de ameliyat olmak istediğimi söyledim” dedi.