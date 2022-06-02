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Yabancı uyruklu sahte polisler yakalandı

#Istanbul#Sahte Polis#Gasp

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak turistlerin para ve cep telefonlarını gasbettikleri iddia edilen yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 13 turistin parasını çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler bir eylemlerinde güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen özellikle turistlerin hedef alındığı gasp ve yankesicilik olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttıkları, sözde pasaport sormak için durdukları turistlerin para ve cep telefonlarını çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bir olayda yürürken otomobille yanına yaklaştıkları turisti sözde kontrol ederken güvenlik kamerasına yakalandığı belirlendi.

Polis yaptığı soruşturmanın ardından olayın şüphelileri olan Arefhosseın G. (51) ile Kıumars D.'yi (46) gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önce de defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları belirlendi. Şüphelilerin Başakşehir'de 6, Bağcılar'da 5, Güngören'de 2 ve Küçükçekmece'de 1 olmak üzere 13 ayrı yağma ve yankesicilik olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Yabancı uyruklu sahte polisler yakalandı

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#Istanbul#Sahte Polis#Gasp

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