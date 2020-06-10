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DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 18:23,Son Güncelleme:

Yabancı uyruklu kişiye tokat attılar! O anlar kameraya yansıdı

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Yabancı uyruklu kişiye tokat attılar! O anlar kameraya yansıdı
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Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişiye tokat atarak mevzuata aykırı üst araması yaptıkları tespit edilen iki mahalle bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma açıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan iki mahalle ve çarşı bekçisi, Pazar günü Tarlabaşı Bulvarı'nda şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarına bulundu. Bekçilerin ihtarına uymayarak kaçan kişi ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan kişinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişinin kimlik kontrolünde aranmasının bulunmadığı tespit edilmesinin ardından serbest bırakıldı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerdeki iki bekçinin yabancı uyruklu kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıkları ve tokat attıklarının belirlenmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bekçinin yabancı uyruklu kişiye tokat attığı görülürken,  güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise şüphelinin bekçilerden kaçtığı görülüyor.

Yabancı uyruklu kişiye tokat attılar O anlar kameraya yansıdı

Yabancı uyruklu kişiye tokat attılar O anlar kameraya yansıdı

Yabancı uyruklu kişiye tokat attılar O anlar kameraya yansıdı

 

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