‘Yabancı terörist’ operasyonu

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma yürüttü. Yapılan araştırmada, bu örgütlerin çatışma bölgelerindeki üyeleriyle bağlantılı yabancı uyruklu bazı kişilerin izine ulaşıldı. Takip altına alınan kişilerin, bu örgütler adına faaliyet yürüttüğü saptandı. Tespitlerin ardından 8 ilçedeki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.