’Yabancı asker’ tartışması

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tezkere için “Ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz” itirazında bulunmuş oylamada da CHP’liler “hayır” oyu kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ardından da vatandaşlara “AKP ve MHP’nin Meclis’ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkân veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum” yazılı SMS’i attı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sosyal medyadan, "İddiaya konu maddenin manipülasyon amaçlı, 'yeni bir düzenleme' şeklinde servis edildiği tespit edilmiştir” diye yanıt verdi. Meclis'te ise konu AK Parti ile CHP arasında tartışmalara neden oldu. AK Partililer iddiaları ve SMS konusunu eleştirirken CHP grubu cevap verdi. Tartışmanın tonu yükselince Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.