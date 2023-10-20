×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

’Yabancı asker’ tartışması

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#SMS#İletişim Başkanlığı
’Yabancı asker’ tartışması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 07:00

Kılıçdaroğlu’nun tezkereye yönelik “yabancı asker” itirazıyla başlayan tartışma tırmandı. Kılıçdaroğlu vatandaşlara SMS yollarken İletişim Başkanlığı “manipülasyon” dedi.

Haberin Devamı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tezkere için “Ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz” itirazında bulunmuş oylamada da CHP’liler “hayır” oyu kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ardından da vatandaşlara “AKP ve MHP’nin Meclis’ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkân veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum” yazılı SMS’i attı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sosyal medyadan, "İddiaya konu maddenin manipülasyon amaçlı, 'yeni bir düzenleme' şeklinde servis edildiği tespit edilmiştir” diye yanıt verdi. Meclis'te ise konu AK Parti ile CHP arasında tartışmalara neden oldu. AK Partililer iddiaları ve SMS konusunu eleştirirken CHP grubu cevap verdi. Tartışmanın tonu yükselince Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kılıçdaroğlu#SMS#İletişim Başkanlığı

BAKMADAN GEÇME!