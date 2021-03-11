Yaban keçilerinin beslenme anı fotokapanda

Tunceli'de beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için valilik koordinesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince doğaya yem bırakma faaliyetleri sürüyor. Ekiplerin bıraktıkları yemlerin yaban keçisi sürüsü tarafından yenilme anı, fotokapanla görüntülendi.