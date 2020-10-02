Yaban hayvanları öksüz kaldı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 5 Aralık 2019’da Samsun’un Terme ilçesinde ‘Saha Bekçisi’ olarak görev yapan Yüksel Berk’e (57), 16.00 sıralarında bölgede kaçak avcıların olduğuna dair ihbar geldi. Berk üç arkadaşıyla birlikte 18.45’te ihbarda belirtilen yere ulaştı. Kaçak avcıların aracına yaklaştılar ve siper alarak beklemeye başladılar. Bir süre sonra Mahmut Aydoğdu (44) elindeki tüfeğiyle araca doğru gelmeye başladı. Tam araca yaklaştığı sırada Yüksel Berk gizlendiği yerden çıkarak fenerini yaktı ve ‘Dur ormancı!’ diye bağırdı. Ancak Aydoğdu tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar Berk’in başına saplandı. Berk olay yerinde hayatını kaybetti. Aydoğdu ve yanındakiler ise kaçtılar. Yüksel Berk

‘BURADA NE İŞİNİZ VAR’

Telefonları dinlemeye alan Jandarma, Aydoğdu’nun yerini tespit ederek yakaladı. Aydoğdu kaçak avcılık suçlamasını kabul etmeyerek “Babamın mandalarını arıyorduk. ‘Hop’ diye bir ses duydum. İrkilip tetiğe basmışım. Ormancının vurulup yere düştüğünü görmedim. Arkadan birileri ‘Adam vuruldu’ deyince anladım, kasıtlı vurmadım” diyerek kendini savundu. Olay yerindeki diğer ormancılar ise “Mahmut’a ‘Av korumayız, ormancıyız, ne yaptın arkadaşımızı vurdun’ diye bağırdık. O da ‘Kim olursanız olun, bu saatte burada ne işiniz var’ dedi. Tüfeğini alarak olay yerinden kaçtı” dedi.

‘SİLAH ATEŞE HAZIRDI’

Şüpheli Mahmut Aydoğdu’nun yanındaki arkadaşları ise tüfekle ateş edilmeden önce herhangi bir ‘Dur’ ihtarı veya ses duymadıklarını iddia ederek “Daha önce önümüze domuz çıkmıştı. O yüzden tüfeği koltuğunun altında tutarak ilerliyordu. Arabaya yaklaştığında birden ormancı çıktı. Mahmut korkarak geri adım attı. Bu sırada tüfek patladı. Korkarak kaçtık” dedi.

25 YIL HAPİS İSTENDİ

Tutuklanan Mahmut Aydoğdu hakkında düzenlenen iddianamede, şüphelinin gece vakti avlanma yasağı olan ve av koruma memurlarının da bulunabileceği bir alanda, tüfeğini her an ateş edebilecek şekilde yürüdüğü, aracının yanına geldiğinde, bir ses duyar duymaz tüfeği ile ateş ettiği, karşısına insan çıkabileceğini öngörmesine rağmen olursa olsun diyerek ateş ettiği vurgulandı. Ayrıca ormancıyı vurduktan sonra ‘Kim olursanız olun bu saatte ne işiniz var!’ diyerek tepki gösterdiği, bu tepkinin de ‘olursa olsun’ diyerek hareket ettiğini gösterdiği belirtilerek sanığın ‘olası kast ile adam öldürmek’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Öldürülen orman memurunun Hürriyet’e konuşan oğlu Murat Berk (33) babasının görevi başında şehit olduğunu belirterek “Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen babamın şehitlik işlemleriyle ilgili bir gelişme olmadı. Orman Genel Müdürlüğü’nün bu konuyu takip ederek babamın hakkını koruyacağına inanıyoruz. Babam doğayı ve hayvanları çok severdi. İşini sadece işi olduğu için değil yabani hayatı samimiyetle koruma şuuruyla yapardı. Yaralı bulup tedavi ettirdiği yabani hayvanlar öksüz kaldı” diye konuştu.